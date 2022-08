Zuzana Plačková prekročila hranicu 100 kíl: Tesne pred pôrodom šla úplne donaha!

Neprehliadnuteľná influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková (31) už čochvíľa porodí svoje prvé dieťatko, ktoré čaká s manželom Reném (33).

Ako každá mamička v očakávaní i Zuzana sa stretáva s ťažkosťami, ktoré sú pre tehotenstvo bežné. Medzi snáď najvýraznejšie zmeny patrí vyššia váha.Brunetka, ktorá bola celý život zvyknutá na útlu postavu, i napriek tomu svoje telo vystavuje na obdiv fanúšikom. Mnoho tehuliek sa za svoju váhu počas tohto obdobia hanbí, no Zuzana má na vec však jasný názor.

"Prečo by ste sa mali hanbiť? Veď tvoríme život a to, že priberiete 30 kíl neznamená, že po pôrode tak ostanete, preto berte každé kilo úplne inak, ako keby ste bežne pribrali. Ja popravde ani na sekundu som sa nikdy za tehotenské kilá nezahanbila, práve naopak. Robím si srandu z toho, lebo viem, že po pôrode tak neostanem, ale budem na sebe makať," hovorí brunetka s tým, že za jej kilá na váhe môžu lieky, ktoré musela začať brať. "Nevedela som prestať jesť, aj keď som sa snažila krotiť, nešlo to," priznáva.

Plačková sa pravidelne chváli svojim tehotenským bruškom, tentokrát však kráska zverejnila o čosi šteklivejšiu fotografiu. Šla úplne donaha!

Odvážnu fotku Zuzany Plačkovej nájdete v našej galérii.