Kúpila drahý byt a potom prišla o lukratívny kšeft: Z čoho Evelyn zaplatí začatú rekonštrukciu?!

Moderátorka a komička Eva Evelyn Kramerová (32) je po dlhom čase bez veľkého televízneho projektu. Rodáčka z Dolného Kubína sa stala stálicou televízie Markíza, v ktorej štyri sezóny moderovala divácky obľúbenú Farmu.

Tentoraz s ňou však televízia do novej sezóny nepočíta a ďalšie teplé miestečko jej zatiaľ nevytvorila. To by mohlo vždy usmiatej blondínke spôsobiť poriadny škrt cez rozpočet. Len nedávno sa totiž pustila do rekonštrukcie drahého bytu v centre Bratislavy a ako sa zdá, nejde o žiadne kozmetické úpravy, ale o veľkú prerábku. Z čoho svoje veľkolepé plány teraz zacvaká?!

Populárnej komičke a moderátorke Eve Evelyn Kramerovej sa pred časom vytratil úsmev z tváre, pretože prišla o lukratívny flek, v ktorom bola už ako ryba vo vode. Kramerová sa po piaty raz nestala moderátorkou Farmy, ktorá sa na televízne obrazovky dostane už v septembri. Z hry ju vyšachoval tatušo z Oteckov Marek Fašiang.

Pre Evelyn to zrejme bola poriadna rana pod pás, keďže v modro-žltej televízii sa už doslova zabývala a v posledných rokoch išla z projektu do projektu. Jej poslednou nevyužitou šancou bola úloha moderátorky v šou Lego Masters, ktorá bežala na obraze v máji. Rodinná relácia s Evelyn v jej čele divákov neoslovila a šou sa po dvoch týždňoch v hlavnom vysielacom čase skončila.