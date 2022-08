Herec Roman Pomajbo cez leto nezaháľa: Takto sa rozhodol pomôcť mladým umelcom!

Slovenský herec Roman Pomajbo (53) cez leto nelení a nudu rozhodne nepozná! Nielenže počas leta cestuje po Slovensku po rôznych divadelných festivaloch, kde účinkuje, ale tiež odovzdáva svoje herecké skúsenosti nádejným budúcim umelcom, a to v hlavnom meste.

Uhorková sezóna ho nezastaví! Známy umelec Roman Pomajbo má aj počas teplých dní práce vyše hlavy. No nie je to tak, že by musel, ale sám chce. Pomajbo sa totiž rozhodol svoje pestré skúsenosti posúvať mladším generáciám. A to prostredníctvom hereckých kurzov, kde nejedného nádejného umelca vtiahol hlbšie do svojho sveta. Nie je to však zadarmo a kurz vyjde zhruba 700€.

Deti i dospelí si tak mohli vyskúšať dabing, natáčanie populárnej relácie Milujem Slovensko, či iné zaujímavé aktivity. „Za 5 dní sme ich naučili toľko, ako za jeden semester strávený na konzervatóriu,“ pochválil sa Pomajbo v rozhovore pre Nový Čas. Ako Roman dodal, to nie je všetko. Všetci, ktorí jeho kurz úspešne absolvovali, budú mať možnosť vyskúšať si herectvo na vlastnej koži. Príležitosť dostanú v slovenskom filmovom divadle pod záštitou samotných hereckých legiend Milky Vášáryovej a Božidary Turzonovovej v Piešťanoch.