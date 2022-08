Konečne sa mu vyplatilo, že na sebe tvrdo maká: Dušan Cinkota si zahrá vo filme!

Kývol na nový projekt! Herec Dušan Cinkota (51) patrí medzi našich najlepších hercov, ktorí predvádzajú skvelé výkony nielen na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj pred televíznymi kamerami.

Čo sa však Cinkyho týka, ten mal nechcenú pauzu, keď si v minulosti odsedel šesť rokov za mrežami. Dnes je však z neho znova usporiadaný občan, manžel a otec syna Olega (3). Aj kvôli svojim milovaným sa sympaťák snaží pracovať čo najviac, no, ako sám priznal, ponuky do seriálov sa veľmi nehrnú. Aj preto zrejme neváhal ani sekundu a kývol na spoluprácu v susedných Čechách, kde podľa informácií Nového Času maká na filme.

Cinkota je známy nielen z obrazoviek, ale aj ako dabingový herec, ktorý svoj hlas prepožičal veľkým filmovým či seriálovým úlohám. Aj napriek skúsenostiam a talentu však aj on zažil poriadny kopanec. V lete 2018 sa dostal z väzenia, kde sedel šesť rokov kvôli drogám, a bolo jasné, že svoj život chce od základov zmeniť a viesť ho riadne po boku manželky Zuzky a synčeka Olega a dopriať svojim milovaným všetko. Zo začiatku sa mu to aj darilo a on znova nasadol na pracovný kolotoč, ktorý pred rokmi opustil.

Napriek veľkej snahe a nepopierateľnému nadaniu sa však aj on ocitol v slepej uličke, keď sa ponuky akosi prestali sypať. „Čakám, kedy sa mi ozve nejaký režisér, že má pre mňa nejakú úlohu v seriáli. Som pripravený,“ povedal Novému Času Cinky, ktorý sa stále udržuje vo skvelej forme a poctivo na sebe maká. „Pravidelne chodím ráno do posilňovne, aby som mal kondičku,“ prezradil ďalej umelec, ktorý sa dokonca nedávno dostal k americkým vojakom, s ktorými trénoval. Podľa informácií Nového Času však nešlo o žiadnu zábavu, ale o prípravu na novú úlohu, ktorej sa konečne Dušan dočkal.