Zdena Studenková s partnerom na akčnej dovolenke: Malorku spoznávajú netradične!

Úspešná umelkyňa Zdena Studenková (68) sa nezdá! Je to akčná žena, ktorá sa toto leto rozhodla s partnerom Braňom Kostkom (51) spoznať španielsky ostrov Malorka.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Dvojica miluje spoznávačky, ale aj užívať si voľný čas len tak s vyloženými nohami. Toto leto sa im podarilo na najväčšom ostrove súostrovia Baleár nájsť všetko, čo milujú. Pláže i dominanty. Po serpentínach sa preháňali na skútri.

Napriek hereckej vyťaženosti obľúbenej umelkyne Zdeny Studenkovej a lídra skupiny Fragile Braňa Kostku sa dvojica dokázala z pracovného tempa plynule aklimatizovať do dovolenkového: „Keď sa ocitneme pri mori, tak si ho užívame, ale zároveň musím podotknúť, že spoznávame radi nové mestá. Ale to ideme zas špeciálne na spoznávačku. Keď k moru, tak na jednom mieste komfortne relaxovať,“ povedal Braňo pre Nový Čas.

„V tomto prípade sme boli zo strany našich známych upozornení, nech si požičiame auto a pochodíme si to. Mal som v podvedomí, že by sme to nejako zladili. Vedel som, že tam chodí veľa cyklistov na tréningy, preto som sa zorientoval ešte pred dovolenkou. Požičal som si tam bicykel a chodil ráno na cyklotúry. Zdenka si zatiaľ čítala. Nakoniec to bolo perfektné, že som vytypoval zaujímavé miesta a potom som Zdenku prehovoril, aby sme si požičali skúter a spravili sme si dvojdňový výlet,“ dodal Braňo s úsmevom.