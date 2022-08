Diana Hágerová je mamou dcérky Izabely a synčeka Timura, ktoré vychováva s Romanom Juraškom. Ako mame na plný úväzok jej príliš veľa času na seba neostáva, no dbá na to, aby si ho našla vždy, keď je to možné. Ako totiž prezradila, len nedávno si prešla viac než náročným obdobím, kedy jej kontrolka v hlave signalizovala posledné sily. V jej slovách sa nájde nejedna žena.