Hana Gregorová vás svojou energiou očarí: Moja duša je mladá! Prezradila recept na spokojný život

Známa herečka Hana Gregorová (69) je vo svojom veku nesmierne energická a húževnatá.

Dôkazom je aj jej postava hlavy pašeráckej rodiny v seriáli Hranica na obrazovkách Jojky. Herečka, ktorá koncom augusta dovŕši krásne jubileum, v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako vníma svojimi očami starnutie, ale aj život s jeho radosťami a starosťami.

Gregorová starne s gráciou a sedemdesiatku by jej hádal len málokto. „Tých 70 rokov neubehlo lusknutím prsta, ale je pravda, že môj muž Radek mi vždy hovoril, že po päťdesiatke to strašne letí. A je to pravda. Do päťdesiatky je to, dalo by sa povedať, pomalý poklus, a potom už je to cval. Ale je to život, každému to letí,“ povedala v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. Jedným dychom však priznala, že sa duchom cíti stále mladá, a to najmä vďaka mladým ľuďom, ktorých stretáva nielen na filmovacom pľaci, ale aj v súkromí.

„Som obklopená mladšími ľuďmi, ale mám aj kamarátky staršie odo mňa. Je to veľmi dôležité. Ale záleží na tom, aký je to človek, pretože sú typy, ktoré sú už v päťdesiatke hypochondrické, stále sa na niečo sťažujú. Ja som optimista, mám veľmi rada, keď svieti slnko, lebo vtedy mám lepšiu náladu. A mám rada, keď aj ľudia okolo mňa sú pozitívni. Stretnutie s mladšou generáciou človeka nabíja. Ešte sa mi nestalo, že by sa mladší cítili vedľa mňa nepríjemne. Riešime spolu všelijaké témy, často sa smejeme.

Nikdy som sa nezaoberala vekovým rozdielom. Možno je to aj preto, lebo to vnímam z opačného garde - teraz som ja tá stará a oni sú mladí, takže to tak nevidím. Som rada, že s nimi môžem žartovať, ale ktovie, oni si možno v duchu hovoria: ,Ježišmária, čo chce byť tá stará vražda vtipná?!‘ (smiech) Ale dúfam, že to tak nie je,“ rozhovorila sa herečka, ktorá je už niekoľko rokov vo vzťahu s o 32 rokov mladším partnerom Ondřejom Koptíkom. „Ja som nerobila kasting na partnera. Proste, stalo sa a vek neriešim,“ povedala razantne Hana, ktorá prežila dlhé roky po boku herca Radka Brzobohatého († 79).