Čo zažili prominenti na dovolenkách? Desivá príhoda Bezdedu, zo slovenskej herečky boli v Amerike paf

Známe tváre už majú svoje letné dovolenky za sebou.

Oddychovali v Chorvátsku, Španielsku, za veľkou mlákou, ale aj na Slovensku. Chceli sme preto vedieť, s kým tam boli, čo sa im tam najviac páčilo a čo zaujímavé sa im tam prihodilo.



Eva Cifrová (37) - Cesta na pláž cez kopec

„Tento rok som bola na Menorke, v Egypte a Malage. V Malage to bola dámska jazda, v Egypte som bola s maminou, pretože je to jej srdcovka, a Menorku so mnou absolvovala tiež. Tú som si vybrala kvôli krátkemu letu a krásnym plážam. Ešte ma čaká Zanzibar s mojím partnerom,“ vymenúva sexi modelka, ktorú najviac zaujala práve Menorka. „Každý deň sme navštívili dve pláže. Väčšinou sme sa k nim museli dostať dlhými a nie jednoduchými prechádzkami. O to bol náš zážitok z krásnych výhľadov väčší.“ Jedna prechádzka jej utkvela v pamäti. „Takmer hodinu sme išli cez kopec na pláž Cala Pilar a keď sme tam konečne prišli, tak nás ľudia vyhnali z vody, lebo všade boli nebezpečné medúzy, dokonca jedného chlapca odviezla záchranka. V najväčšej horúčave sme išli sklamané späť.“

Ondrej Kandráč (44) - Miluje túry

Napriek tomu, že spevák má celé leto vybookované koncertmi, na dovolenku s rodinou si čas našiel. „Odbehli sme si do Chorvátska, chvíľu sme pobudli aj v Tatrách alebo na východniarskej šírave. Presne podľa hesla, že je jedno kde sme, hlavne nech sme spolu a tešíme sa zo života.“ Najviac mu však učarovali Tatry. „Skrývajú toľko nádherných zákutí, že ani rodení Tatranci ich neprestali obdivovať. Som rodák zo severu, preto budem mať ku kopcom vždy najbližšie. Som rád, že túto predispozíciu zdedili aj naše deti.“ Pri mori neďaleko Zadaru zažil milé stretnutie. „Prechádzal som sa s dcérkou po móle, kde ležalo asi desať opaľujúcich sa ľudí. Keďže sa medzi nimi dalo ťažko prejsť, tak sme ich prekračovali. Pri konci jedna pani zdvihla hlavu a ľubozvučnou slovenčinou mi zakontrovala: ,Opatrne, pán Kandráč.‘ Potešil som sa, že tam dominovala naša krásna slovenčina.“