Polmaráton Klaudie Suchomel Guzovej bol pre ňu trápením: Bolelo ma to! Ako nakoniec dobehla do cieľa?

Moderátorka Správ RTVS Klaudia Suchomel Guzová (42) si spolu s nami zaspomínala na to, ako ju zbalil manžel, na nevýslovné trápenie pri prvom polmaratóne a nevynechala ani prvé stretnutie so psíkom, ktorého dostala doslova v darčekovom balení.

Prvé stretnutie s manželom

Bola som vysokoškoláčka a stretli sme sa v Irish Pube v Banskej Bystrici, kam som so spolužiakmi išla po škole na drink. On tam hral na saxofón so svojím džezovým kvartetom. Nebolo to však okamžité vzplanutie, aj keď hral vynikajúco a saxofón je moja srdcovka, zdal sa mi drzý a príliš sebavedomý. Postupne si však získal moje srdce a dnes je to už 21 rokov, čo sme spolu, z toho deväť rokov manželia.

Prvé vysielanie Správ RTVS

Bol to najväčší stres v mojej kariére. Tešila som sa na to, ale mala som aj veľký rešpekt. Stres nastúpil, až keď som si sadla do štúdia. Po druhom zahlásení som sa však trochu uvoľnila a postupne viac a viac… Pobavilo ma, keď mi po vysielaní prišli správy, že bolo vidieť, že sa usmievame a že sme si to vysielanie s Ľubom užili.

Prvý polmaratón

Beh je moja srdcová záležitosť. Svoj prvý polmaratón som odbehla v Bratislave a išla som naň viac-menej zo zvedavosti. Bolo to veľké trápenie, bolelo ma to, cez slzy a sebazaprenie som nakoniec dobehla do cieľa po takmer dva a pol hodine. Nakoplo ma to však, začala som behávať viac. Beh považujem za jednu z najlepších vecí vo svojom živote.

Prvé stretnutie s mojou jazvečíčkou

Vždy som túžila mať jazvečíka, nikdy som však nemala dosť času na psa. Keď sa okolnosti v mojom živote zmenili, prišla mi do života Zojka. Doniesol ju môj manžel. S ružovou mašličkou okolo krku sa tmolila po dvore. Manžel mi z toho poslal video do práce a ja som sa nevedela dočkať, kedy ju uvidím. Plakala som od dojatia. Dnes je s nami už tretí rok a je úžasná.