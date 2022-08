Peter Marcin žiari šťastím ako nikdy predtým: Splnený sen, po ktorom dlho túžil!

Známa tvár verejnoprávnej televízie Peter Marcin (56) si počas leta ukradol aj pre seba pár dní voľna a vyrazil za oddychom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kto by si však myslel, že vylihuje na pláži, ten by sa mýlil. Moderátor sa vybral do našich hôr, kde brázdil jeden kopec za druhým. Ako však prezradil, nie po vlastných. Z peňaženky totiž nedávno vytiahol niekoľko šuchotavých stovák až tisícok eur a zaobstaral si poriadny elektrobicykel, po ktorom dlho túžil.

Stálica televíznej obrazovky, moderátor relácie Neskoro večer a hviezda končiaceho sitkomu Susedia Peter Marcin má počas roka aktivít vyše hlavy. Medzi množstvom projektov si však stihol toto leto odskočiť načerpať nové sily. Zatiaľ čo iné celebrity uprednostnili more a slnečné pláže, Peter si pre dovolenku zvolil chladnejšie prostredie slovenských hôr. Po svojich ich však rozhodne pochodiť nechcel. Nedávno sa totiž rozhodol zainvestovať peknú sumičku, keď si doprial novučičký elektrobicykel.

Práve ten s ním cestoval do Vysokých Tatier, kde ho vozil po známych atrakciách. Dlhé tri týždne tak spoznával krásy našich veľhôr a poriadne si to užil. „Nie je to ako elektrická kolobežka, tu musí človek naozaj makať a točiť, ale má to výhodu v tom, že do kopca to dosť pomôže,“ chválil svojho nového dvojkolesového tátoša Marcin, ktorý sa s ním odvážil aj na strmšie cesty. „S touto pomocou som vyšiel až na Sliezsky dom,“ prezradil veselý Marcin, ktorý si nový cyklokoníček nevie vynachváliť. Ako však dodal, okrem bicykla si pojazdil aj na paddleboarde, ktorý ho nadchýňa rovnako.