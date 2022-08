Vondráčková získala za vychýrené uhorky aj ocenenie: Zavárajte podľa speváckej legendy

Do voza aj do koča! Taká je speváčka Helena Vondráčková (75).

Legenda československej popmusic je známa tým, že zavára vychýrené uhorky, za ktoré dostala v minulosti dokonca aj ocenenie časopisu Receptář - Najlepšia sterilizovaná uhorka v súťaži drobných amatérov. Keďže je tento víťazný recept rodinným tajomstvom, pre Nový Čas Nedeľa poskytla bežný recept, ktorý zvládne každý. Aj keď možno zostane bez ocenenia. :)

Postup:

Potrebujeme:

Na 10 kg uhoriek (21 ks 0,7 l pohárov)

10 kg menších uhoriek „nakladačiek“ (5 - 10 cm)

3 ks (100 g) nakladača

1,5 l kvasného liehového octu

3 menšie šálky kryštálového cukru (450 g), prípadne aj viac, podľa chuti

6 l vody

Na dochutenie: kôpor, cibuľa, mrkva, cesnak, feferónky - podľa chuti

Postup

Najprv si pripravíme nálev. Do vody pridáme všetky ostatné suroviny a necháme povariť 5 minút. Nálev necháme vychladnúť. Uhorky dôkladne umyjeme, stopky odstránime. Do čistého pohára ukladáme uhorky, najlepšie na stojato. Medzi uhorky pridáme podľa chuti kôpor, cibuľu, mrkvu, cesnak, feferónky. Do pohárov s uhorkami pomaly nalievame nálev, ktorý by mal siahať 5-10 mm pod okraj. Uhorky by mali byť ponorené a nepretŕčať. Vodu v hrnci necháme priviesť do varu, potom povaríme poháre s uhorkami 2-3 minúty a ihneď vyberáme. Preložíme ich dnom hore na podložku. Prikryjeme utierkou alebo aj dekou. Necháme úplne vychladnúť.