Moderátorka a modelka Diana Hágerová je mamou na plný úväzok, no sem tam sa jej podarí uchmatnúť si chvíľku pre seba, ktorú sa snaží tráviť aktívne. My sme ju však prichytili pri prehrabávaní sa regálmi v predajni s novou módnou značkou a tak sme boli zvedaví, či sa ako žena aj ona rada sem tam odmení nejakým módnym kúskom. Diana nás však okamžite vyviedla z omylu a odhalila nielen svoj najväčší prehrešok, no aj to, kto je u nich doma skutočným nákupným maniakom!