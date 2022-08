Zuzka Vačková ostala po slovách odborníkov mierne zaskočená: Herečkinu reakciu si zamilujete!

Herečka Zuzka Vačková pred rokom zmenila radikálne svoj imidž. Usmievavá blondínka sa pochválila novým účesom, schudla a svoju cestu za chudšou postavou dokonca dokumentovala aj na sociálnych sieťach. Vyzerá to však tak, že napriek dokonalým krivkám chodí radšej zahalená ako odhalená, o čom svedčil aj výber kúskov v novootvorenej predajni známej módnej značky. Obľúbená herečka prezradila dôvod, no aj to, čím ju občas módny stylisti zaskočia. Jej reakciu si zamilujete!