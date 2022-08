Čaká ho náročná operácia! Exmoderátor Palovič leží v umelom spánku: Hrozí mu ochrnutie?

Bojuje o život. Uplynulý utorok mal vážnu nehodu známy autor kníh, úspešný hráč pokeru, mentálny kouč či moderátor Dag Palovič (47).

Do jeho motorky zozadu vrazilo auto a potom už všetko vyzeralo ako z hororového filmu. Jeho skúter sa rozletel na márne kúsky a Dag skončil s vážnymi zraneniami v umelom spánku. Rodina a priatelia sa za neho modlia, pretože prognózy sú veľmi nejasné. Podľa informácií Nového Času sa v jeho prípade skloňuje vážna operácia zlomeného stavca, avšak nie je nateraz jasné, či jeho kritický stav dovolí zákrok vykonať. Hrozivé zranenie však môže mať pre Paloviča okrem amputovanej nohy ešte oveľa horšie následky.

Vždy pozitívne naladený moderátor a mentálny kouč Dag Palovič leží v kritickom stave v nitrianskej nemocnici. Jeho nevinná jazda na motorke mala, žiaľ, veľmi zlý koniec. Daga po tom, čo do neho narazilo auto, vymrštilo z motorky na čelné sklo a skončil s rozsiahlymi zraneniami v nemocnici. Po tom, čo ho trasportoval vrtuľník do Nitry, bol uvedený do umelého spánku.

Podľa našich informácií však prišlo krátko po nehode k najhoršiemu a Palovičovi museli amputovať nohu nad kolenom, no veľmi náročný čas má ešte pred sebou. „Čaká ho dôležitá operácia stavca,“ uviedol zdroj Novému Času. Dag bojuje zo všetkých síl a práve táto operácia je v jeho kritickom stave veľmi riskantná, no nevyhnutná. Ako sa nám podarilo zistiť, mentálny kouč má byť napojený aj na pľúcnu ventiláciu.

„Pacient je u nás hospitalizovaný, je po operačnom riešení a vo vážnom stave. Naďalej leží v umelom spánku,“ povedala Novému Času hovorkyňa FN Nitra Tatiana Kubinec. Jeho stav je tak viac ako vážny a nielen lekári, ale aj rodina sa obávajú najhoršieho.

Zranenia krčnej chrbtice sú totiž podľa profesora Pavla Traubnera veľmi vážne: „Pokiaľ hovoríme o úraze krčnej chrbtice, s ním sú spojené isté riziká. Ak dôjde k dislokácii, tzv. posunu stavcov a stlačeniu krčnej miechy, môže to viesť k trvalému poškodeniu, následnému ochrnutiu dolných a horných končatín. Ak sú pri úraze zlomené stavce, ale miecha poškodená nie je, stavce je potrebné chirurgicky ošetriť,“ vysvetlil pre Nový Čas.