Ivana Beláková potetovala Rytmusa: Ejha, pozrite, čo na rapera prezradila! S týmto končí

Svetoznáma tatérka Ivana Beláková pôsobí už roky v Los Angeles, no sem tam zavíta aj na rodné Slovensko. To nevynechala ani počas letného obdobia a okrem priateľky Veronicy priniesla so sebou aj skvelú energiu a svoj večný optimizmus. Stihla tu však aj nejedno pracovné stretnutie a novými tetovaniami od známej tatérky sa pýšia Rytmus, Kali, Peter Pan, Majk Spirit, či Tina. To však zďaleka nie je to jediné, čomu sa Ivana venuje. Vypočujte si jej slová aj skvelý recept na to, ako sa naučiť brať život s nadhľadom.