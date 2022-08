Ďurianovej ex Doležaj opäť pred súdom: Kupmáni ho spoznávajú! V problémoch kvôli kajúcnikom?

Súd drogového biznisu pokračuje! Dlho hľadaný podnikateľ a expartner moderátorky Marianny Ďurianovej (45) Roman Doležaj (46) sa pred Špecializovaný trestný súd v Pezinku postavil opäť včera.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Namočený má byť do obzvlášť závažnej drogovej trestnej činnosti. V kauze omamných látok s krycím názvom Venal 6 je však obžalovaných hneď niekoľko mužov. Tí začali postupne pred súdom spievať a priznávať sa. Aj keď niektorí tvrdia, že Doležaja nepoznajú, iní tvrdia, že s ním mali do činenia a podrobne opisujú, čo spolu „dovádzali“. Ich výpovede by mu tak mohli poriadne zavariť.

Cíti sa nevinný! Polícia v rámci drogovej akcie Venal 6 zakročila proti skupine dunčovcov ešte v máji v roku 2021 v Seredi a spolu obvinila šestnásť osôb. Medzi nimi aj podnikateľa Romana Doležaja. Ten mal pôsobiť v obchode s omamnými látkami niekoľko rokov. Samotný klan čelí obvineniam zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a tiež z toho, že kšeftoval s drogami a výrobou metamfetamínu od roku 2010 a išlo teda o poriadny biznis, v ktorom sa točili státisíce eur. Podnikať mali najmä v Trnavskom kraji.

Obžalovaným hrozia vysoké tresty, súd ich môže poslať do basy na dlhých pätnásť až dvadsaťpäť rokov. Minulý týždeň sa konali dve pojednávania v tejto veci. Dostavilo sa naň jedenásť obžalovaných. Niektorí z nich sa však rozhodli, že podajú vyhlásenie o vine a treste. Ich rozviazanie jazykov však môže Doležajovi zavariť. Ten však naďalej trvá na svojej nevine. Včera, na treťom pojednávaní, sa rozhodol otvoriť ústa aj samotný Doležaj. „Skutky, z ktorých som obžalovaný, som nikdy nespáchal. Nikoho z obžalovaných nepoznám a, ako som mal možnosť študovať spis v prípravnom konaní, nikto nepozná ani mňa,“ uviedol na súde v Pezinku Doležaj.