Šokujúce slová známej moderátorky: Sexuálne obťažovanie?! Vážne obvinenie na adresu primátora

Moderátorka Katarína Balážiová (30), známa ako Becca, sa uplynulý víkend nečakane rozhovorila o nepríjemnej situácii, ktorá ju poriadne rozhodila. Koncom minulého mesiaca moderovala podujatie v Sabinove, kde malo prísť podľa jej slov k neprimeranému správaniu primátora mesta Michala Repaského (57).

Moderátorka Katarína Balážiová, známa ako Becca, bez okolkov rozpráva o moderovačke, ktorá sa mala podľa jej slov skončiť nevhodným správaním primátora mesta Sabinov.uviedla Becca.

„Keďže mi je veľmi nepríjemné, keď sa ma dotýkajú cudzí muži, snažila som sa od neho odtlačiť a vytrhnúť sa z jeho objatia, čo nešlo. Preto som sa oboma rukami snažila otvoriť mu dlaň, aby ma pustil. Môj odpor bol naozaj citeľný. Keď primátor spozoroval, že sa snažím spod jeho rúk dostať (neviem, či vedome, alebo nevedome), pritlačil na mňa ešte väčšou silou,“ pokračovala s tým, že takéto veci sa v spoločnosti diať rozhodne nemôžu.

„Príbeh o tom, čo sa stalo, som prerozprávala iba z dôvodu, že sa takýchto situácií v našej spoločnosti ešte stále deje veľa a myslím, že už stačilo. Nebolo to kvôli tomu, že by som chcela niekomu ublížiť, ale cítim spoločenskú zodpovednosť,“ dodala.

Samotný primátor Sabinova má na to svoj jasný názor. „Pripúšťam, že mohlo dôjsť ku kontaktu s pani moderátorkou vo chvíli, keď mi blahoželala a ja som sa nakláňal k mikrofónu, ktorý držala oboma rukami veľmi blízko svojej tváre. Odmietam však spôsob, intenzitu, okolnosti či pohnútky tak, ako ich uviedla pani moderátorka vo svojom videu,“ uviedol primátor pre Nový Čas. Pre moderátorku zostáva takéto správanie neprípustné.

„Čím dlhšie to budeme akceptovať a nebudeme na to upozorňovať, tak tým viac sa to bude normalizovať a viete, čo to bude znamenať? Kroky naspäť v našej spoločnosti. Prešli sme kus cesty od 90. rokov a bolo by fajn sa tam nevrátiť,“ dodala na záver.