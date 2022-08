Dramatická nehoda Daga Paloviča: Amputácia nohy a boj o život! Srdcervúce slová známych tvárí

Vážna nehoda na ceste medzi Šahami a Preseľanmi nad Ipľom. Známy autor kníh, úspešný hráč pokeru či moderátor Dag Palovič (47) je vo veľmi kritickom stave.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Do jeho motorky uplynulý utorok vrazilo zozadu auto, ktoré rozmetalo jeho skúter na súčiastky a on skončil na čelnom skle vozidla. S veľmi vážnymi zraneniami ho okamžite transportoval vrtuľník do nitrianskej nemocnice, kde bojuje o život. Lekári ho uviedli do umelého spánku a podľa informácií Nového Času mu museli okamžite amputovať nohu. Podľa doterajších informácií nehodu spôsobil 28-ročný vodič, ktorý v dôsledku nedodržania vzdialenosti zmietol Daga z cesty.

Hrozivá dopravná nehoda sa stala uplynulý utorok vo večerných hodinách. Palovič jazdil na svojom skútri medzi Šahami a Preseľanmi nad Ipľom, kde má tento úsek dĺžku len tri kilometre, keď do neho nečakane narazilo auto, ktoré ho vymrštilo z motorky a on skončil na jeho čelnom skle. „Dopravní policajti z Levíc boli v utorok v podvečerných hodinách vyslaní k dopravnej nehode. 28-ročný vodič vozidla Opel Astra pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť a narazil do idúceho pred ním. 47-ročný motocyklista bol vymrštený na čelné sklo auta a odtiaľ spadol na cestu pred auto. Motocyklista bol s ťažkými zraneniami prevezený vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nitre. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ informovala polícia na svojej facebookovej stránke.

Paloviča na mieste ratovali záchranári a následne musel byť okamžite transportovaný do nemocnice, kde si ho prevzali lekári. Jeho stav označili za veľmi kritický a známeho spisovateľa uviedli do umelého spánku. „Pacient bol privezený do fakultnej nemocnice v noci, aktuálne je po operačnom riešení v umelom spánku,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec. Podľa informácií Nového Času však prišlo krátko po nehode k najhoršiemu a Palovičovi museli amputovať nohu nad kolenom. Jeho stav je tak viac ako vážny a nielen lekári, ale aj rodina sa obávajú najhoršieho.