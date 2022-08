Moderátorka Karin Majtánová (49) si užíva letné chvíle v rodinnom kruhu.

Tento rok sa aj s manželom Petrom Kremnickým (47) a so synom Samuelom vydali dovolenkovať do zahraničia. Karin je známa vysokou a na svoj vek udržiavanou postavou, pričom centimetre by jej mohla závidieť nejedna modelka.

Postavičku rada predvádza na sociálnych sieťach, obzvlášť v dovolenkovom období. Aktuálne sa však pochválila niečím celkom iným! Jej syn Samuel je už vyšší než ona sama a po objatie či pusu sa musí poriadne načiahnuť. „A zakrátko muž, ktorý mamu prerastie… A dcéra, ktorá doma náruč otvára, keď po čase odlúčenia sa znova schádzame.“

