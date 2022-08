Plačková vie, kam pôjde na výlet po pôrode: Luxusnú dovolenku ani nákupy nečakajte

Ešte ani neporodila a už plánuje, kam pôjde na prvý výlet po pôrode.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mnohí by od influencerky Zuzany Strausz Plačkovej (31) čakali, že sa vyberie na ďalšiu luxusnú dovolenku. Ale všetko je ináč. Brunetka sa chce ísť pomodliť na pútnické miesto vo Francúzsku.

„Vybrala som si prvú dovolenku, ktorú budem môcť absolvovať, a to je najbližšie na naše výročie. Namiesto toho, aby som išla niekam na luxusnú dovolenku k moru alebo nakupovať do Paríža, Londýna či Barcelony, tak ja som si, prosím pekne, vybrala, že sa chcem ísť modliť do Lúrd. To som si vybrala ako svoj prvý zájazd, ktorý chcem absolvovať po pôrode. Pretože mám v srdci veľa toho, za čo chcem poďakovať,“ prezradila Plačková. Dodala, že si s manželom Reném (33) plánujú kúpiť aj nové obrúčky a dať si ich tam posvätiť.