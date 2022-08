Božská Chomisteková odhalila svoj najväčší prehrešok: Neuveríte, na čom si najviac ulieta

Karolína Chomisteková patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú a je to aj patrične vidieť. Krásna brunetka, ktorá získala korunku krásy v roku 2013, sa pýši perfektnou postavou a svojim vzhľadom často doslova vyráža dych. Ako každá žena, aj ona si potrpí na tom, aby vyzerala dobre a svedčia o tom aj slová o jej šatníku. Karolína prezradila svoj najdrahší kúsok a aj to, na čom si najviac ulieta. To by ste nečakali!