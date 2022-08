Nie je dôchodca ako dôchodca: Z ranného rituálu Jozefa Banáša vám padne sánka!

Spisovateľ Jozef Banáš má už síce po sedemdesiatke, no tento vek by mu hádal len málokto. Banáš sa totiž teší nielen dobrej fyzickej, ale aj spisovateľskej kondícii, o čom svedčí úspech jeho románu Som Baťa, dokážem to! Napriek neustálej chuti písať si však užíva aj zaslúžený dôchodok, no ako sám prezradil, sebadisciplína mu nechýba. Celé roky štartuje svoj deň ranným rituálom, reč však padla aj na súkromie a vzťah s manželkou. Nuž, nie je dôchodca ako dôchodca.