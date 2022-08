Dovolenka sa nečakane zvrtla: Manžel Malachovskej skončil v bolestiach na vozíku! Čo sa mu stalo?

Takto si záver dovolenky rozhodne nepredstavovali! Manželia Iveta (57) a Martin (54) Malachovskí patria roky medzi stabilné páry slovenského šoubiznisu.

Párik si ešte pred pár dňami užíval oddych v Grécku, kde si v spoločnom objatí vychutnávali život. Radostné chvíle však vystriedala bolesť, keď Martin nešťastne spadol a spôsobil si bolestivé zranenie.

Schytal to členok! Sympatickej dvojici Ivete a Martinovi Malachovským ani po troch dekádach manželstva iskra zo vzťahu nevypršala. Je to priam naopak, aj po rokoch ich to spolu nesmierne baví. A aj keď Martinovi lekári pred štyrmi rokmi diagnostikovali sklerózu multiplex, v živote sú si nesmiernou oporou. Zohratí manželia nedávno vyrazili za oddychom na slnkom zaliaty ostrov Korfu.

Rozprávku im však na takmer úplný záver znepríjemnil nečakaný úraz. Martin si zranil nohu a skončil na vozíku. „Bohužiaľ, nešťastne sa šmykol na pláži. Nič nemá zlomené. Ide síce o fakt vážny výron členka, ale ešte dobre, že sa nič horšie nestalo,“ uviedla Iveta. „My sme už doma. Vďaka asistenciám na letiskách sme všetko zvládli,“ prezradila pre Nový Čas. A ako sa cíti Martin v domácom prostredí, kde je o neho zo strany pani manželky zodpovedne postarané? „Manželovi je každý deň lepšie a lepšie,“ dodala.