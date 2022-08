Obrovský smútok missky Leskovskej po strate milovaného otca: Mrazivé slová na trofeji!

Spomienky ostanú navždy. Už prešli viac ako dva týždne, čo vyhasol život dídžeja a triatlonistu Milana Leskovského († 57).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Osudnou sa mu stala jazda na bicykli na pretekoch v Rovinke. Veľké prázdno tu ostalo najmä v srdciach jeho ženy a dcéry, missky a moderátorky Simony Leskovskej (30).

Tá sa s jeho odchodom nevie zmieriť a mnohé spomienky, ale aj hmotné veci po milovanom ocovi sa jej ukazujú na každom rohu. Krásna misska Simona Leskovská prežíva náročné obdobie. Pred viac ako dvomi týždňami prišla o svojho milovaného otca Milana Leskovského († 57), ktorý bol nielen známy DJ, ale aj nadaný športovec.

Pre brunetku bol tým najväčším hrdinom a na svojom konte mal množstvo ocenení. Na poslednej rozlúčke mu prišlo dať zbohom okolo dvesto ľudí, ktorí boli jeho blízki kamaráti, ale aj jeho športoví kolegovia. Celým miestom sa rozmáhal neutíchajúci plač a slzy sa kotúľali po tvári každého.

No najroztrieštenejšie srdcia mala jeho žena a jeho milovaná dcéra Simona, ktorá len ťažko znáša žiaľ a spomienky na otca sa jej vynárajú každú chvíľu. Našla jednu z jeho medailí z roku 2017, kde je napísané: „Bolesť pominie, hrdosť ostane“. „Jedna z tvojich mnohých... Ale aký má teraz význam. Chýbaš mi,“ uviedla Simona, ktorá mala určite slzy na kraji.



Späť v práci

Smútok zo svojho srdca Simona nedostane, ale napriek obrovskému žiaľu sa rozhodla opäť vrátiť do práce. „Ďakujem všetkým za množstvo krásnych správ a podpory. V našich srdciach bude tatino žiť naveky. Toto obdobie je pre nás a blízku rodinu mimoriadne náročné, každý z nás ho zvláda inak. Rozhodla som sa vrátiť do práce, pretože to tak cítim, a budem ďalej na sebe a svojich snoch pracovať tak, aby bol tatino na mňa hrdý,“ zazneli slová Simony, ktorá sa vrátila k práci športovej moderátorky.