Herečka Turjanová v obrovskom strachu: Hrozivá nehoda manžela! Vaculík strávi týždne na lôžku

Vynútené voľno! Aj takto by sa dala nazvať súčasná pauza slovenského plochodrážnika Martina Vaculík (32), ktorý sa zotavuje z ďalšieho vážneho zranenia. Podľa informácií Nového Času mal totiž Vaculík koncom júla počas pretekov v Poľsku nehodu, pri ktorej vpálil do bočných zátarás.

Horrible crash between Jaimon Lindsey and Martin Vaculik in the meeting in Poland this afternoon. Vaculik might have hurt his arm. Both walked away. #speedway pic.twitter.com/PhC1ltx1b2 — Sir Steve Shovlar 🇪🇺🇬🇧🇺🇦 #FBPE #GTTO #PROEU (@SteveShovlar) July 24, 2022

Okamžite skončil v rukách lekárov v miestnej nemocnici, kde bol verdikt jasný: zlomenina lopatky.Jeho manželka, herečka Kristína Turjanová (42), ho tak bude mať aj tentoraz doma na dlhší čas, čo si budú užívať najmä ich dvaja synovia Maxim (4) a Marko (6).

Vaculík patrí medzi našich najúspešnejších plochodrážnikov. Pri športe, ktorý rozhodne nie je bezpečný a na dennom poriadku sú zranenia a zlomeniny, je neustále v ohrození. Martin má za sebou viacero hrozivých pádov, ktoré ho dostali do nemocnice veľakrát. Inak to nebolo ani počas posledných pretekov v meste Gorzów, kde nešťastne spadol. Dostal sa do rúk lekárov a musel absolvovať aj operáciu.

„Mali sme predposledné kolo v základnej časti v poľskej lige. Zlomila sa mi lopatka,“ prezradil nám Vaculík. „Bolo to v nedeľu 24. júla, piata jazda, tretie kolo. Maťo bol priebežne na treťom mieste, pred ním mladého Austrálčana doslova pretočilo a Martin už nemal šancu sa mu vyhnúť. Vrazil do neho a preletel cez motorku. Spadol na rameno a išiel do nafukovačiek pri trati. Najhoršie je, že spadol najskôr ramenom do dráhy a potom do nafukovačiek. Žiaľ, Martin už nemohol nič iné urobiť. Ten jeho súper pred ním urobil chybu a on nemohol inak zareagovať,“ uviedol pre Nový Čas Martin Búri zo Speedway club Žarnovica.