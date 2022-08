Schindlerová si užíva slnečné Chorvátsko: Neukázala len sexi telo, ale aj nového frajera!

Speváčka Martina Schindlerová (34) dovolenkuje v slnkom zaliatom Chorvátsku. A nie je sama!

Niekdajšia hviezda SuperStar sa rozhodla opäť odísť za teplom. Ešte v júni sa Martina slnila na talianskej Sardínii, tentokrát sa rozhodla pre bližšiu destináciu, ktorá je Slovákmi najviac vyhľadávaná - Chorvátsko.

Martina, ktorá to v prvej sérii speváckej súťaže dotiahla až na druhé miesto, zaplnila svoj instagramový profil fotkami, na ktorých ukazuje svoje sexi telo v plavkách. Príťažlivá brunetka sa však pochválila aj niečím iným, ako svojou postavičkou.

Schindlerová na Instagrame zverejnila video, ako sa plaví po mori. Na tom by však nebolo nič zvláštne, no na zábere sa ukázal aj neznámy potetovaný muž, ktorý si pochutnával na melóne. Kto to je?!