Kovačič s manželkou na dovolenke za veľkou mlákou: Do USA zobral aj mamu! Aha na tú podobu

Michal Kovačič (39) a jeho manželka Zuzana Kovačič Hanzelová (34) si vyrazili na dovolenku do New Yorku.

Dvojica však nešla za veľkú mláku sama, pripojili sa k nim mama moderátora Na telo i rodičia novinárky. "Dnes sme so Zuzkou strávili skvelý deň v New Yorku. Ráno sme rodičom (sme tu s mamou a so svokrovcami) ukázali pamätník 9/11, dali si na obed výbornú gyozu v Chinatowne a potom sme mali “rozchod”," napísal Kovačič k fotkám na Instagrame.

Ako moderátor uviedol, v New Yorku nie je prvýkrát, tentokrát tam však zažil niečo, čo sa mu predtým nepodarilo. "Splnil som si niekoľkoročný sen, ísť si zabehať do Central Parku. Aj keď som bol v New Yorku už viackrát, nikdy sa to celkom nedalo, buď som nemal tenisky, alebo som nakrúcal a strihal a nebol čas. Teraz som si to ale úplne vynahradil," napísal nadšený Kovačič.

Prečo však zobral na takýto ďaleký výlet aj svoju maminu? “Mama ešte nikdy nebola v Amerike a keďže mala tento rok okrúhliny, tak sme ju so Zuzkou zobrali do New Yorku. Stihla už prejsť snáď všetky galérie, ktoré tu sú, boli sme aj na Times Square (z ktorého je tá fotka)," uviedol pre Nový Čas moderátor. Zdá sa, že obidvom najviac učaroval Central Park, v ktorom sa podľa Kovačiča jeho mama zastavila každý deň.

