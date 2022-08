Kolárovský v rozpakoch: Stačila zmienka o jednej skladbe o láske a potom to prišlo...

Matúš Kolárovský odštartoval svoju hereckú kariéru v markizáckom seriáli Pán profesor. Dnes je z neho okrem toho aj úspešný model a spevák, ktorého fanúšikovia poznajú pod umeleckým menom Yael. Leto tak trávi vystúpeniami a otvorene priznáva, že si to nesmierne užíva. Po novinke s Nelou Pociskovou prichádza so skladbou Ty a ja, ktorá je doslova oknom do jeho duše. Texty piesní si totiž talentovaný Matúš píše sám a inšpiráciu hľadá v súkromí, v ktorom prežíva šťastné obdobie po boku krásnej Niky Baranovej. A práve pri otázke o spomínanej novinke sme Matúša dostali do rozpakov, dôvod pochopíte vo videu.