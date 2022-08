Voštinár zarába státisíce: Biznismen s plnými vreckami?! Peniaze mu idú nielen z moderovania

Moderátor Vlado Voštinár (58) je verejnosti známy najmä z obrazoviek televízie JOJ, kde dlhé roky pôsobí. Hlavné slovo má v reláciách Inkognito, či Nové bývanie.

Voštinár je totiž ostrieľaný biznismen, ktorý zarába nemalé peniaze aj mimo kamier s prosperujúcim biznisom - detskými tábormi.

Nie je pravidlom, aby sa umelcom či osobnostiam z televíznej obrazovky darilo aj v biznise. Ak sa takí nájdu, prejaví sa to aj na ich životnom štýle, značkovom oblečení či luxusných autách. Lenže moderátor Vlado Voštinár sa z tohto pravidla vymyká. Pôsobí skromne a nijako mu hrebienok nenarástol. Začínal v rádiu a z éteru po rokoch prešiel na obrazovku a odtiaľ už to mal len krôčik k zaradeniu sa do podnikateľských kruhov.

Nikto nevie predpokladať, či mu biznis plán vyjde, avšak podľa čísel stavil Vlado na správnu kartu. Pred rokmi investoval do rekreačného areálu v dedinke neďaleko Trenčína a vyplatilo sa. Miesto nasmeroval pre detský cestovný ruch a v Trenčianskej Teplej sa mu ročne premelú stovky detí. V detskom tábore zamestnáva desiatky animátorov a ďalších ľudí, ktorí sa starajú o chod prosperujúceho biznisu.

Zrejme úspešne. Za minulý rok mu tábory spravili podľa dostupných informácií na celkových výnosoch 403 149 eur. Podľa našich informácií si príde na niekoľko tisíc eur, keďže maká v televízii plus si vie prilepšiť aj moderovaním súkromných akcií.