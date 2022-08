Slovenský spevák Robo Papp (40) pri mladej rodinke nelení!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hudobník sa už dva roky spokojne pýši manželkou Veronikou (30), mladšou o 10 rokov, s ktorou má syna Leonarda.

Robo Papp je ženatý už druhýkrát. Jeho prvé manželstvo sa rozpadlo v roku 2019 a dnes po jeho boku stojí sympatická Veronika, ktorá si na svojej postave potrpí.

Robo sa tak nedáva zahanbiť a snaží sa udržať v čo najlepšej forme. Keď ešte jeho rodinka vyspáva, on už športuje na ihrisku. „Musím držať krok s mojou o desať rokov mladšou manželkou,“ s úsmevom vyhlásil do sveta. Zo športoviska zverejnil aj niekoľko záberov a vyzerá to tak, že to s cvičením myslí naozaj vážne.