Mladí herci zo seriálu Nemocnica spolu trávia čas aj v súkromí: Kde si spolu užívali?

„Na centrálnom trhovisku na hrášok, na kaleráb. V sobotu tam bežím v tričku so sáčkom míňať svoj plat...“ V duchu legendárneho hitu skupiny Lojzo sa na známu Miletičku vybrala partia hercov z jojkárskeho seriálu Nemocnica a my sme boli pri tom.

Vznikli zaujímavé fotografie a seriáloví lekári či sestričky nám zároveň porozprávali, aký je ich vzťah k trhoviskám pod holým nebom či priamo k tomu na Miletičovej ulici.

Dávid Uzsák - Dlho som o nej nevedel

Seriálový MUDr. Srnčík sa nám, pokiaľ ide o Miletičku, priznal k zaujímavej veci: „Po pravde, na to, že od nej už niekoľko rokov bývam relatívne neďaleko, som o nej dlho ani nevedel.“ Po zistení, že žije v susedstve legendárnej tržnice, tam vraj párkrát zašiel, ale... „Moja pohodlnosť ma núti skoro všetko nakupovať v okolitých supermarketoch.“ A to má atmosféru trhov veľmi rád!

„Práve kvôli tej atmosfére sa na seba hnevám, že tam nechodím častejšie.“ Jediné čo ho trošku irituje, je vraj vehemencia, s akou sa mu tam každý snaží niečo predať. „Rozumiem tomu, že prečo to robia, ale na mňa to má skôr opačný efekt. Ale zároveň ma ako Maďara baví aj to, že tam počujem toľko maďarčiny. Cítim sa tam ako doma,“ smeje sa. Akciu s kolegami si vraj veľmi užil. „Úprimne, sú to všetci veľmi, veľmi fajn ľudia. Máme sa radi a myslím si, že to vidno aj na fotkách. Chémia sa ťažko fejkuje.“