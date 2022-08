Aj naše celebrity sú fanúšikmi tetovaní: Bolelo či lahodilo? Toto prezradili Dara, Nikodým či Lucid

Tetovanie je považované za určitý druh umenia. Mnoho ľudí už podľahlo jeho čaru a ich telo zdobia rôzne obrázky či nápisy. Naše celebrity nie sú výnimkou a na koži majú vytetované rôzne farebné, ale aj čiernobiele motívy. Čo ich k tomu viedlo?

Martin Nikodým (51)

Vytrénovaný od včiel

Moderátor je nováčik, čo sa týka tetovania. „Svoje prvé som si dal urobil pred pol rokom, ale premýšľal som nad ním oveľa dlhšie. Keď raz prišla tatérka Ivanka Beláková ako hosť do Milujem Slovensko, tak som to zobral ako znamenie, že sa mám dať potetovať,“ hovorí. Ako vášnivý včelár si dal na ruku vytetovať včelu.

„Mám ešte jedno, ktoré symbolizuje akúsi čiaru môjho života, na ktorej sú tri začiatočné písmená mien mojich detí. Spolu vytvorili Martinko, Emmka a Adamko latinské slovo Mea, čo znamená, že sú moji.“ Ďalšie tetovania neplánuje. „To však hovorím teraz a môže sa to o rok zmeniť.“ Kreslenie na kožu ho vraj nebolelo. „Ivanka to robí dobre, možno len to kolorovanie, ktoré sa robí viacerými ihlami. Som však vytrénovaný od včiel, takže mňa to nebolí.“