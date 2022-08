Kráska jojkárka Lucia Barmošová: Takto ju na televíznych obrazovkách neuvidíte! Fíha, odvážne

Aj naše známe tváre si rady cez leto nasadia túlavé topánky. Kto čaká luxusné dovolenky v exotike, zostane príjemne zaskočený. Najlepšie je predsa doma, na Slovensku! Moderátorka Lucia Barmošová (40) prezradila tip na prázdninový výlet a turistiku, kde jej duša vždy pookreje.

Získal si ma Kriváň



Moderátorku jojkárskych Televíznych novín Luciu Barmošovú vídame na televíznej obrazovke ako elegantnú dámu. Mimo kamier však jojkárka vždy rada vkĺzne do športového outfitu a vyberie sa odreagovať do slovenskej prírody na turistiku. A ktoré miesto jej najviac učarovalo? „Oblasť, kam sa vždy rada vraciam, sú Vysoké Tatry. Ponúkajú rozmanité túry a prekrásne výhľady,“ vysvetľuje Lucia, ktorá neodolá ani výstupu na Kriváň, kde si niekoľkokrát do roka cibrí kondičku.

Na turistku do našich hôr sa vybrali i mnohé iné prominentné tváre. Medzi inými i moderátorka Karin Majtánová, spevák Tomáš Bezdeda, sympaťáčka z TA3 Simona Frantová či Vratko Rohoň z kapely Iné kafe.