Neuveríte, v čom podniká exmoderátorka Belohorcová: A veruže sa jej darí! Klientov má až z Ameriky

Bývalá slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (46) sa po jedenástich rokoch vrátila bližšie k svojej rodnej krajine. Najprv sa s rodinou presídlili z USA do španielskej Marbelly. Po roku však našli útočisko na čarovnom ostrove Tenerife a, ako prezradila v rozhovore, vie si predstaviť, že by tam už zostala žiť natrvalo. Aký je život na najväčšom Kanárskom ostrove? Nesmúti za slnečným Miami? A nechýba jej život pred kamerou?

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Tenerife je pre mňa úplne obyčajný, príjemný a veľmi prirodzený svet. To, čo sme mali v Miami na South Beach



Takže už vás s Amerikou nič neviaže?

Už som počula, že sme odišli preto, lebo nás chceli z Ameriky vyhostiť. Vraj sme nedostali zelené karty. Faktom je, že sme boli čakatelia na zelenú kartu. Vôbec sme však neodišli z Ameriky preto, lebo sme tam nemohli legálne zostať. Práve naopak, pred časom sa nám skončili biznis víza a nemáme dôvod, aby sme si ich predlžovali. Budeme tam cestovať na turistické víza. Rozhodli sme sa žiť na inom mieste a sme tu spokojní. Jedine ešte musíme doriešiť syna.

Čo musíte doriešiť?

Nevio tým, že je Američan, spadá pod americký systém. Do svojich 18 rokov sa musí rozhodnúť, či si ponechá americký pas, americké občianstvo. Veľa ľudí má naivné predstavy, že keď porodia v Amerike, tak tým pádom sa dieťa stáva Američanom. Je to síce pravda, ale rodiny sa to týka až po dovŕšení 18 rokov dieťaťa. Potom má aj rodina nárok sa legalizovať v Amerike. Ale veľa ľudí si neuvedomuje, že keď sa niekto narodí v Amerike, tak musí do konca života platiť americké dane. Takže Nevio kdekoľvek na svete bude žiť, bude musieť doplácať rozdiel medzi daňami v štáte, v ktorom žije, a medzi americkými daňami. To je realita. Tak­že nás čaká rozhodnutie, či si americké občianstvo ponechá alebo vráti americký pas.



Nevlastníte v Amerike už nič?

Dá sa povedať, že už nie. Zbavili sme sa tak veľkej ťažoby pre nás. Chvalabohu sme predali svoju rezidenciu v Miami. Sme veľmi radi, pretože je to obrovská starosť a zodpovednosť, mať rezidenciu na druhom konci sveta. Ale máme tam ešte podnikanie – percentá u kamaráta v istej spoločnosti, tak­že ešte stále tam máme záväzky. Ale už tam nevlastníme žiadnu nehnuteľnosť. Na druhej strane, sme radi, že sme tam zanechali nejakú stopu – zrekonštruovali sme vilu, rukou môjho muža prešli štyri byty, dva nebytové priestory. V jednom sme mali realitku, druhý sme predali hneď po rekonštrukcii. Je fajn, že na opačnom konci zostal rukopis môjho muža.

Na Tenerife ste tiež rozbehli podnikanie v realitách. Ide to?

Obrovskou výhodou je priama letecká linka New York – Tenerife. Otvoril sa tým pre Američanov trh na Tenerife a cítiť veľký prísun amerických klientov. A ceny pre Američanov sú famózne, pretože za čo si kúpi na Miami garáž, tak za to si na Tenerife kúpi krásny byt s výhľadom na more. Spolupracujeme s našimi bývalými americkými realitnými agentmi, ktorí nám dohadzujú klientov. Som hrdá na svojho muža, občas mu vravím: Vlasťo, teba keby vysadili aj na mieste, kde si nikdy predtým nebol, ty sa porozhliadneš a určite začneš podnikať aj tam! Vie ľudí spájať aj motivovať. Pre klientov na Tenerife usporadúva večere, klienti sa medzi sebou spoznávajú, nájdu si priateľov.

Bývalá moderátorka žije na Tenerife, no s úsmevom spomína i na Miami. Neoľutovala odchod z Ameriky? Pred rokom ste mali možnosť vidieť Belohorcovú v šou Tvoja tvár znie povedome. Chystá blondínka návrat na televízne obrazovky? Dočítate sa v Novom Čase Nedeľa.