Mária Čírová si s dcérkou Zoe ulieta na rovnakej vášni: Možno čoskoro pribudne nová!

Speváčka Mária Čírová je hrdou mamou dcérky Zoe a synov Huga a Rubena. V spomienkach sa však aj ona sama rada vracia do svojho detstva, ktoré bolo plné lásky a činorodosti. K detstvu patrí aj zbieranie rôznych vecí a tak sme boli zvedaví, či speváčke ostala nejaká zberateľská vášeň dodnes. Usmievavá blondínka odhalila nielen to, reč padla aj na digitálne kartičky so známymi osobnosťami, ktoré sú dnes hitom. Dozvedeli sme sa, akú by si speváčka okamžite kúpila a aj to, prečo by ju práve taká dojala k slzám.