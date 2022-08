Mária Banášová slovami o darčeku zaskočila: Na jednej veci sa s manželom jednohlasne zhodli!

Manželia Jozef a Mária Banášovci oslávili prednedávnom 50-te výročie svadby, to však nie je zďaleka jediný dôvod na radosť. Vyzerá to tak, že v rodine Banášovcov vzťahom praje, nakoľko staršia dcéra Mária si pripomenie 25-te výročie sobáša a Adela 5-te. Okrem toho ich však čaká oslava 70-tych narodenín Márie Banášovej. K takej veľkolepej udalosti bezpochyby patria aj darčeky a tak sme boli zvedaví, čo by budúcej oslávenkyni urobilo najväčšiu radosť. Tá nás svojimi slovami poriadne prekvapila. A nielen ona.