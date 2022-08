Frontman Polemicu Bejzo po hrozivom páde na festivale: Návrat na pódium cez bolesť!

Ide aj cez bolesť. Frontman skupiny Polemic Branislav Bajza, prezývaný Bejzo (49), je známy svojím divokým vystrájaním na pódiu.

Počas koncertu na tohtoročnom festivale Pohoda však vyskočil privysoko. Stál príliš blízko okraja a nečakane spadol z pódia. Komplikovaná zlomenina ho priviedla do nemocnice, kde ho museli operovať. Či bude môcť ešte niekedy pohnúť rukou, ktorú mu doslova zošraubovali, bolo vo hviezdach a fanúšikovia aj kapela sa obávali, či a kedy sa k nim pripojí. On sa však napriek bolestiam vrátil.

Bejzo nenechal na seba dlho čakať. Po nepríjemnej nehode, pri ktorej si spôsobil dvojitú zlomeninu, čakal len na to, kedy bude môcť opäť držať mikrofón. Takmer po týždni strávenom v nemocnici ho prepustili do domácej liečby. Aj keď sa zdalo, že pod perinou zostane dlhší čas, opak bol pravdou.

Len trinásť dní po operácii je znova na nohách a teší sa, že zasa robí to, čo zo srdca miluje. „Aha, čo dokážem pár dní po operácii,“ pochválil sa. Stále má však v ruke niekoľko šraubov, ktoré mu sťažujú život. Jeho to až tak netrápi a snaží sa dať zo seba maximum. „Robím všetko pre to, aby som bol zasa v poriadku. Moja ruka je každým dňom silnejšia, zdravšia a pohyblivejšia,“ uviedol.



Nuda doma ho užiera

Prečo si frontman po náročnej operácii nedoprial ani chvíľu zaslúženého oddychu, je prekvapujúce. Napriek tomu, že sa stále zotavuje, sa aj tak postavil na pódium a koncert Polemicu pred pár dňami odspieval s rukou priviazanou k telu. Podporu cítil z každej strany a možno práve povzbudivé slová od fanúšikov ho presvedčili, aby sa už trinásť dní po zákroku objavil na koncerte v obci Šenkvice. Tam len začal a odvtedy už stihol aj ďalšie podujatia.