Fero Joke sa dobrodružstiev nebojí: Dovolenka ako z akčného filmu! Kam sa komik vybral?

František Košarišťan (32) alias Fero Joke rád ľudí zabáva a poukazuje na najrôznejšie stránky života.

Tentoraz sa však sám dostal do nepríjemnej šlamastiky! Obľúbený komik sa totiž rozhodol poňať tohtoročnú letnú dovolenku dobrodružne. Voľba padla na cestovanie vlakom po Európe, ale, ako sa zdá, bez jasného cieľa.

Komik o relaxačnej dovolenke môže iba snívať. Fero Joke totiž pred pár dňami vyrazil za dobrodružstvom do zahraničia, kde má už od začiatku veľa zážitkov. V cudzine totiž nie je všetko ružové. „Zatiaľ dve obmedzenia, nehody a meškanie 3 hodiny. Juch!“ posťažoval sa známy zabávač.

Z dôvodu dlhočizného meškania vlaku sa obával, že im plánovanú cestu úplne zrušia a on ostane trčať kdesi na vlakovej stanici v Rakúsku. Až po piatich hodinách sa vlak konečne dostavil a Fero mal pred sebou ďalšiu nekonečnú cestu. Po desiatich hodinách dorazil do vytúženej cieľovej destinácie a momentálne si užíva krásu talianskych Álp.

Kam však smeruje ďalej ? „Neviem,“ prezradil pre Nový Čas úspešný zabávač. „Toto je dovolenka bez plánu a neskôr pôjdem tam, kde ma to bude najviac ťahať,“ dodal. Po slnečnom Taliansku sa však možno vyberie spoznávať čaro severských krajín, ktoré sú preňho cestovateľským snom. „Určite by som chcel navštíviť Pobaltie ako Švédsko, Fínsko a Dánsko. Tam by som veľmi rád hľadal svoj vnútorný pokoj v tejto hektickej dobe,“ dodal.