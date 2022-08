Matúš Kolárovský otvorene o otcovstve: Veronika ma chcela chrániť! Úprimné priznanie umelca

Chcela ho chrániť?! Speváčka z dua Twiins Veronika Nízlová (36) sa v novembri minulého roka stala prvýkrát mamou.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Narodila sa jej dcérka Nea, ktorú však vychováva ako slobodná mamina. Keď brunetka oznámila, že čaká bábätko, dodala, že otec dieťaťa nebude súčasťou ich rodiny. No pravda vyplávala na povrch a otcom malej princeznej je spevák a herec Matúš Kolárovský (20). A aj keď sa mohlo zdať, že on chcel dcérku zaprieť, opak bol pravdou, čo prezradil v najnovšom rozhovore pre Nový Čas víkend.

Veronika Nízlová je hrdou mamou malej princeznej Ney. Dcérku má so spevákom a hercom Matúšom Kolárovským, no to, že je práve on otcom, bolo dlho verejným tajomstvom. Ani jeden z nich sa nevyjadroval. A aj keď zo strany Veroniky bolo počuť slová, že otec dcérky nebude súčasťou ich životov, nakoniec vyšla pravda na svetlo sveta. „Veronika to podľa mňa tak nemyslela, len ma asi chcela od všetkého uchrániť, čo sa aj tak nepodarilo. Chcela to asi uzavrieť, aby ju nikto nespovedal, preto to povedala tak, ako povedala,“ uviedol Kolárovský v rozhovore pre Nový Čas víkend.

„Neviem, prečo by som to mal spraviť, že by som dcéru zapieral. Poznám ten pocit a nie je to príjemné,“ dodal herec, ktorý sám svojho otca nepozná, keďže jeho mamu opustil. Malinká Nea sa však na Matúša veľmi podobá a má z nej obrovskú radosť.