Katka zo šou Pečie celé Slovensko nám ukázala každý kútik jej hniezdočka: Prezradila i malé tajomstvo!

Zviditeľnila ju televízna šou, v ktorej ukázala svoje cukrárske umenie. Katarína Novotová (39) nás pozvala do Cífera, kde žije so svojím partnerom Andrejom a s tromi deťmi. Ukázala nám, ako býva, kde vytvára svoje kulinárske špeciality a ako najradšej oddychuje.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

So svojou rodinou býva v dedine neďaleko Trnavy vyše siedmich rokov. Rodinný dom má päť izieb a jej kráľovstvom je, samozrejme, kuchyňa. „Trávim v nej prevažnú väčšinu času, keďže som mamou troch detí a doma je nás päť, takže tu sa stále niečo varí a pečie,“ hovorí vychýrená cukrárka. Keď dom kúpili, kuchyňa v ňom už bola. „Nie je teda úplne podľa mojich predstáv, ale žijeme s tým, čo máme. Musím priznať, že už mi je malá, ale momentálne to vyriešiť neviem.“



Stôl plný dobrôt

U Katky nájdete na stole vždy nejaké dobroty. „Slané, sladké, stále niečo vypekám. Aj teraz tu mám pripravené korpusy, lebo mladší syn má narodeniny, tak chystám nejakú poschodovú tortu. ,Cukrárina‘ je moja obrovská záľuba a zabŕdnem do nej každý deň.“

Kde uskladňuje všetky napečené dobroty, keď robí koláče a torty aj na objednávku? „Tým, že kuchyňa nie je veľká, máme ešte pracovňu, ktorá mala byť pôvodne partnerova, no musela som si tam dať ešte jednu chladničku. Pod schodmi mám ďalší malinký priestor, kde mám všetko napratané a je to ako puzzle. Keď tam otvorím dvere a niečo vytiahnem, tak vždy odtiaľ niečo vypadne,“ smeje sa.

Ak by si mala postaviť vlastný dom, bola by v ňom dvakrát väčšia kuchyňa. „Dizajnovo by som išla do zemitých, čistých farieb, béžovej a sivej v kombinácii s bielou. Na pracovnej doske by nesmeli byť vidieť šmuhy, otrusinky a iné nedokonalosti, a určite by som chcela ostrovček. Mohla by som sa tam viac roztiahnuť a keďže robím aj také krátke videjká s receptmi na sociálnu sieť, určite by mi to pomohlo. Predstavu teda mám a dúfam, že sa mi ten sen splní.“