Sulíkov syn sa po kritike vyjadril k svojim svojským názorom: Jeho úprimnosť vás dostane!

Filip Sulík, syn ministra hospodárstva Richarda Sulíka, nedávno šokoval svojimi svojskými názormi. Mladík si servítku pred ústa nedával a jeho postoje pobúrili i naše známe tváre. K vzniknutej situácii sa Filip rozhodol vyjadriť. To, či jeho strohá odpoveď bude dotknutým prominentom bude stačiť, nevedno.

Filip rozvíril vlny na instagrame, keď zverejnil odpovede na otázky od svojich sledovateľov. Podelil sa tak o svoje názory, ktoré s ním, súdiac podľa rozhorčených reakcií, mnoho ľudí nezdieľa. Mladý podnikateľ tak prezradil, čo si myslí o vzťahoch, ženách či klimatickej kríze. No sledovateľov zarazil i komentárom o mužovi tmavej pleti, ktorého vraj stretol. "Došiel som do sauny a bol tam černoch a prisahám, že som si na 2 sekundy myslel, že tam dakto zhorel," snažil sa zrejme o vtip Sulík. Viac šokujúcich názorov politikovho syna si prečítate TU.

Jeho provokatívne názory pobúrili influencerky a známe tváre. K jeho rečiam sa vyjadrila i novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá na otázku, čo si myslí o Filipovi, napísala: „Tak by som povedala, že jeho trhová hodnota dnes klesla dosť zásadným spôsobom.“ Do sporu sa dostal i s mladou influencerkou Martinou Horňákovou alias Momou. Tá jeho správanie označila za „zúfalé kričanie o pozornosť, ktorej sa mu asi nedostávalo“ a dodala, že „-20 kg + papa’s money = mental damage“ (oteckove peniaze = mentálna porucha).

Filip zrejme vytušil, že najlepšie bude, ak k nepríjemnej situácii povie pár slov. Tak i učinil: "A samozrejme, k mojim názorom sa vyjadrovať nejdem. Každý má právo na svoj názor. To, že nejakých pár influenceriek to dráždi, tak to mi spánok neberie. Čiže je to úplne v poriadku," nechal sa Sulík počuť na sociálnej sieti. Zdá sa teda, že pre politikovho syna je celá záležitosť uzavretá.