Radikálna zmena! Mária Bartalos s rodinou uteká z dediny: Píšeme ďalšiu kapitolu

Pokoj vymenia za rušné ulice! Herečka Mária Bartalos (28) sa stiahla z obrazovky po tom, čo sa vydala za majiteľa pohybového centra Adriána (29) a založila si s ním rodinu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dnes majú dvoch krásnych synov a z nej sa stala starostlivá matka na plný úväzok a sem-tam vypomáhala mužovi v jeho biznise. Pandémia však spravila škrt cez rozpočet aj im a oni sa utiahli na dedinu do rodičovského domu. Život na vidieku si pritom ešte donedávna nevedela ryšavka vynachváliť. Dnes je však všetko inak a ona sa aj s celou rodinou zbalila a utiekla späť do Bratislavy. Plánuje herečka návrat na obrazovky?

Bartalos sa zviditeľnila najmä ako učiteľka Linda zo seriálu Oteckovia. Potom sa však pripravovala na úlohu matky a stiahla sa z obrazovky. Pomáhala manželovi Adriánovi v jeho pohybovom štúdiu a zdalo sa, že žije svoj sen.

Prišla však pandémia koronavírusu a tá sa zrejme dotkla aj podnikania mladomanželov, ktorí si zbalili svoje veci a opustili hlavné mesto. Stiahli sa do rodičovského domu na vidieku, kde si užívali pokoj a pohodu a zdalo sa, že ich láske, ale aj synom Noelovi (3) a takmer ročnému Jonatánovi to v krásnom prostredí prospievalo.

„Môžeme chodiť do viníc, je tam všade príroda,“ vytešovala sa v tom čase herečka. Život je však zmena a inak to zrejme nebude ani u samotnej Bartalos. „Píšeme ďalšiu kapitolu... Z dediny do mesta. Bratislava, ahoj, zas raz sme tu. A deti budú mať aj svoju detskú konečne,“ priznala najnovšie Mária, ktorá je z novej životnej etapy zjavne nadšená. Hneď nato totiž zverejnila snímku z nového bývania.