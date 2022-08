Nočná mora každého rodiča? Dara Rolins prehovorila o dospievaní dcéry Loly: Takto to máme doma

Z malej princeznej sa stáva veľká slečna. Dara Rolins (49) patrí medzi naše spevácke divy a darí sa jej nielen v hudobnom svete. Je šťastne zadaná po boku futbalistu Pavla Nedvěda (49) a azda tú najväčšiu radosť jej robí dcéra Laura (14).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Má ju s hudobníkom Matějom Homolom (49), s ktorým má speváčka veľmi dobrý vzťah. Lola sa dostáva do obdobia puberty a práve to, ako tento čas prežívajú, umelkyňa otvorene opísala.

Dare Rolins rastie doma poriadne talentovaná a šikovná slečna. Z dcérky Loly, ktorú má s expartnerom Matějom Homolom, má obrovskú radosť, no aktuálne sa aj u nich doma ozýva puberta. „U nás ten čas dospievania prebieha zatiaľ pokojne. A možno to bude aj tým, že sme nikdy nemali potrebu Lolu vyložene vychovávať, poučovať, tvarovať podľa našich predstáv,“ uviedla Rolins.

„Viem, že je ešte veľa vecí, ktoré ju, prípadne nás prekvapia, zaskočia, sklamú. Veci, ktoré jej podobne ako kedysi aj mne prídu fatálne - ako zlomené srdce, telo bez duše, bezradné slzy a tak podobne, ale to všetko ju a následne aj nás zase iba posilní,“ dodala Dara, ktorá vie, že aj tieto chvíle ich posunú vpred.

„Pri pohľade na Lolu mi nerobí problém tolerovať jej občasné nálady, stavy, keď chce byť sama. A zvykám si aj na to, že vekom dá čím ďalej, tým viac prednosť svojmu svetu, svojim kamarátom pred svetom ,nás dvoch‘. Priznávam, že akceptovať to je a bude ešte náročné, ale viem, že to tak proste chodí. Tak, ako spievam v pesničke Ďaleko mi neuleť, viem, že raz proste uletí. Ale najviac túžim po tom, aby vždy, keď sa v živote stratí, našla cestu späť. Našla cestu ku mne,“ zazneli dojemné slová speváčky.