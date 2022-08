Syn Sulíka svojimi svojskými názormi šokoval aj známe tváre: Rišo, dobre si ho vychoval?!

Neprestáva šokovať. Starší syn šéfa SaS Richarda Sulíka (54) Filip (26) poriadne rozvíril vlny slovenského internetu.

Na sociálnej sieti začal zverejňovať odpovede na otázky svojich sledovateľov a rozhodne si nebral servítku pred ústa. Mladý programátor tak zverejnil to, čo si myslí o ženách, homosexuáloch či klimatickej kríze. Do sporu sa preto dostal aj so známymi influencerkami.

Sulík prekvapil už komentárom na adresu muža tmavej pleti, ktorého vraj stretol. „Došiel som do sauny a bol tam černoch a prisahám, že som si na 2 sekundy myslel, že tam dakto zhorel,“ snažil sa zrejme o vtip s rasovou tematikou politikov syn. Neskôr sa už rozhovoril o svojich postojoch napríklad k ženám.

„Každá skupina ľudí, aby fungovala, musí mať jasne stanoveného vodcu, ktorého pozíciu nikto nespochybňuje. Vrátane vzťahu muža a ženy. Vodca byť pokojne aj žena. Ale v mojom vzťahu to musím byť ja, aby som bol spokojný,“ píše mladý Sulík.