Rytmus dostal lukratívny flek televízii: Pretlačila ho tam jeho milovaná Jasmina?!

Honba za talentmi je späť! S úspešnou šou Česko Slovensko má talent je však spojených niekoľko otáznikov. Tým prvým je, či televízia JOJ dokáže po rokoch jej vysielania divákov opätovne zaujať a prísť s niečím neopozeraným.

Moderovania sa opätovne zhostí Jasmina Alagič (33) a podľa informácií Nového Času by sa mal v šou dokonca mihnúť aj jej manžel, raper Rytmus (45). Stane sa spevák ťahúňom šou vďaka Jasmine?

O rodinkárstvo v televízii vraj nejde! Na obrazovky sa už čoskoro dostane desiata séria šou Česko Slovensko má talent. V šou sa ukážu hviezdy ako Mórová, Jandová, Slávik či Prachař a ako moderátori Gránský a Alagič. To sú však všetko opozerané tváre!

Divák by si tak mohol povedať, či šou po toľkých rokoch ešte dokáže prilákať státisíce divákov a niečím zaujať. Televízia však tvrdí, že rozhodne áno. Postarať by sa o to mal aj raper Rytmus, ktorý získal v televízii síce krátky, ale lukratívny flek. „V jubilejnom ročníku šou uvidia diváci niekoľko noviniek. Jednou z nich je účasť špeciálnych guess porotcov,“ prezradila pre Nový Čas PR manažérka TV JOJ Katarína Procházková.

Ako potvrdila, prvým lákadlom pre divákov bude Patrik Vrbovský, manžel samotnej moderátorky programu Jasminy. Ten si v úspešnom formáte strihne dôležitú úlohu. Rytmus tvrdí, že jeho žena s jeho účinkovaním v šou nemá nič spoločné a prosíkať o miestočko v šou nemusela. Dokonca tvrdí, že o ničom netušila. „Nevedela vôbec nič a ja som jej musel klamať, čo bolo pre mňa dosť ťažké,“ priznal Patrik. Jojka chce týmto menom doslova trafiť klinec po hlavičke a zaujať. Patrik nebude v šou hrať žiadne druhé husle, zasadne rovno do poroty.