Dobitý raper Mec Vrabec tvrdí, že ho na pohotovosti neratovali: Je to všetko inak?!

Hudobník a raper známy pod prezývkou Mec Vrabec (40) sa rozhodol vrátiť po osemnástich rokoch na hudobnú scénu. Skôr ako stihol zaujať svojou novou hudobnou produkciou, zaplavila médiá hrôzostrašná informácia.

Speváka dobili dvaja zápasníci na Obchodnej ulici v centre hlavného mesta. Mec Vrabec tvrdí, že ho odmietli ošetriť, preto musel z posledných síl ísť zranený do Česka. Lenže jeho príbeh má viacero trhlín od začiatku až po návštevu nemocnice.

Na scéne prerazil piesňou Najlepšia zábava v roku 2005 a spolupracoval aj s Ivanom Táslerom. Potom sa však po ňom zľahla zem a údajne sa venoval aktivitám prevažne v zahraničí. Teraz plánoval veľký comeback so speváčkou LeRou, vypustil skladbu Slnko Púpava a fanúšikovia majú čakať oveľa viac. Skôr ako novými hitmi, šokoval Mec Vrabec vážnymi zraneniami, ku ktorým mal prísť pri bitke dvoch útočníkov. Rapera si mali podať dvaja údajní MMA zápasníci, ktorí ho mlátili do tváre a spôsobili mu zranenia, ktoré ho mohli stáť život.

„Prežil som najväčší strop bolesti vo svojom živote. Mám trojitú zlomeninu sánky, navŕtaných šesť šraubov v ústach, tri titánové platničky a na niekoľko dní zdrôtovanú čeľusť. Lekári mi povedali, že ak by som nepodstúpil operáciu, tak by sa mi za pár dní rozpadla sánka a ja by som zomrel na ťažký šok z bolesti. Vedeli, kto som. Kričali na mňa, že sú od nejakých MMA zápasníkov,“ povedal Mec Vrabec pre topky.sk.