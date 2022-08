Veľká premena Mariána Labudu: Takto sa predviedol herec na festivale! Ľudia boli v úžase

Zábava, nadšenie aj údiv.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Takto obyvatelia Spišskej Novej Vsi prežívajú netradičný multižánrový festival Živé sochy, ktorý ponúka jedinečný zážitok z pouličného umenia. Metropola Spiša sa cez víkend premenila na obrovskú galériu, kde ste stretli živé podobizne mnohých známych osobností. Aké je to byť živou sochou, si vyskúšal aj herec Marián Labuda (48).

Organizátor festivalu Živé sochy Radovan Michalov prezradil, že podujatie robia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestskou samosprávou. Potešilo ho, že pozvanie stať sa živou sochou prijal herec Marián Labuda. „Ani sme ho nemuseli veľmi presviedčať. Kopec farby na tvári i na tele, ako aj veľmi nepohodlný bronzový kostým, mu vynahradila odozva od ľudí a skvelý pocit byť bronzovou sochou samého seba,“ prezradil Michalov. Známy herec sa premeny, ktorá trvala 45 minút, chopil s neskrývanou radosťou.

„Veľmi som sa na túto úlohu tešil. Je to pre mňa niečo nové, čo som doteraz nepoznal. Takéto vystúpenie sochy je výborné, pretože sa nemusím učiť žiaden text, len polohy a improvizovať,“ žartoval Labuda. Na líčenie je zvyknutý. „V divadle Andreja Bagara som už hral aj černocha, kde ma dali kompletne načierno,“ spomenul. Takéto podujatia má rád. „Spája to ľudí, ženie ich to do ulíc, kde máme možnosť sa s nimi stretnúť a porozprávať,“ uzavrel.