Záhrada Soni Skoncovej vám vyrazí dych: Rodinka sa má ako v raji, sledujte tú modernú chatku!

Ukázala nám svoju oázu pokoja! Aj mnohé známe tváre sa rady rýpu v hline, skoro ráno či po večeroch polievajú, hrabú, kosia, zápasia so škodcami. Odmenou sú im rôzne druhy ovocia, zeleniny, ale aj krásne farebné kvety a kríky. Čo moderátorku Soňu Skoncovú, ktorá býva v Bojniciach, na záhradkárčení najviac baví?

„Neďaleko nášho bytu sa uvoľnil pozemok v záhradkárskej oblasti, tak sme ho kúpili. Vždy sme s priateľom Robinom túžili mať dizajnovú chatku a tento sen nám splnil jeho ocino. Postavil nám ju podľa našich predstáv,“ hovorí Soňa, ktorá sa nepovažuje za veľkú záhradkárku.

„Som len nováčik, ktorý si pomaly buduje lásku a vzťah k záhradkárčeniu, a budem to učiť aj svoje deti. Mamina so starkou majú záhradku, takže pomaly od nich odkukávam a vždy si nechám od nich poradiť. S maminou sme vysadili živý plot, namakali sme sa na tom, ale bola to obrovská psychohygiena.“ V záhradke pestuje veľa ovocia aj zeleniny.

„Máme tam ríbezle, maliny, egreše, veľkú čerešňu, višňu, hrozno, paradajky, papriky, reďkovky. Tento rok sme sa rozhodli pre vyvýšené záhony, ktoré nám však dodali neskoro, a tak som tam nestihla na jar posadiť nič. Naša záhrada je však pre nás výnimočným miestom vďaka zážitkom a atmosfére relaxu, pohodlia a zblíženia sa. Zbožňujeme čas strávený pod holým nebom a vychutnávame si letné dni plné slnka.“