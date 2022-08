Janko Kuric je vášnivý záhradkár: Aha, čo pestuje! Kvety ako z Černobyľa

Ukázal nám svoju oázu pokoja! Aj mnohé známe tváre sa rady rýpu v hline, skoro ráno či po večeroch polievajú, hrabú, kosia, zápasia so škodcami. Odmenou sú im rôzne druhy ovocia, zeleniny, ale aj krásne farebné kvety a kríky. Čo speváka Jána Kurica na záhradkárčení najviac baví?

Jeho záhrada je čisto okrasná. „Som typický záhradkár, lebo všetko, čo v záhrade mám, som si sám bezhlavo pokupoval, posadil a potom som sa radoval a čudoval,“ hovorí spevák skupiny Vidiek. „Nedalo by sa pestovať nič, čo by sa dalo zjesť, pretože máme psíka, ktorý by asi všetko zničil. Neprekáža mi to, nasadil som bambusy, ktoré sú zelené po celý rok, dokonca aj v zime, a netreba sa o ne vôbec starať. Je to travina, takže ich v lete alebo na jeseň vždy len obstrihám. Raz sa mi stalo, že úplne vymrzli, ale kým prišiel marec, už zase boli rovnaké ako rok predtým.“ Bambusy si vybral preto, že chcel mať v okolí domu stále niečo zelené.

„Okrem toho som chcel mať takú prírodnú stenu od suseda. Keď pofukuje vánok, tak tie steblá pekne tancujú, je to také dynamické. Dal som na rady odborníkov, že to musí byť v kvetináči, lebo inak nás to zarastie.“ Po celý rok mu v záhrade niečo kvitne. „Tak som to chcel. O týždeň začnú kvitnúť obrovské ibišteky bahenné, a to sú až 50-centimetrové kvety, ktoré vyzerajú ako z Černobyľa,“ smeje sa. Janka veľmi baví polievanie. „Nemám závlahový systém, tak ráno aj podvečer polievam a relaxujem pri tom.“ Záhrada ho však dokáže aj inšpirovať.

„Večer si sadnem na terasu, otvorím si jedno pivo a pozerám na rastlinky. Ten pokoj je pre mňa veľkou inšpiráciou. Texty aj hudbu z posledného albumu som napísal práve na terase.“ Občas sa radí aj s odborníkmi. „Sused má záhradníka Rasťa, ktorého tiež poznám. Zapískam naňho, nech príde aj k nám, a vždy pomôže a poradí, čo treba odstrihnúť a podobne.“ Chemikálie vôbec nepoužíva, ani na odstránenie buriny. „Kúpil som si na to taký prístroj, ktorý keď zapichnem do zeme, vytrhne sa burina aj s koreňom, tak to robím s veľkou vášňou.“