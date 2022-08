Očarujúci koníček Aleny Heribanovej! Inšpirovala sa vo Viedni: Vrátila som sa trošku rozmaznaná

Ukázala nám svoje oázy pokoja!

Aj mnohé známe tváre sa rady rýpu v hline, skoro ráno či po večeroch polievajú, hrabú, kosia, zápasia so škodcami. Odmenou sú im rôzne druhy ovocia, zeleniny, ale aj krásne farebné kvety a kríky. Čo ich na záhradkarčení najviac baví?

Známu moderátorku pri tvorbe jej záhrady inšpirovala Viedeň, kde žila. „Vrátila som sa trošku rozmaznaná, pretože tam sú záhony plné zaujímavých kombinácií kvetov, kríkov a stromov. Tiež tam hrá obrovskú úlohu zeleň a úcta k nej, možno väčšia než k domom. Každý má podľa zákona právo postaviť si na pozemku iba do istej zastavanosti dom a musí sa venovať výsadbe zelene. Vedela som teda, že s priateľom vysadíme nové rastlinky,“ hovorí Alena, ktorá miluje hortenzie.

„Poradili sme sa s profesionálmi a tí nám priniesli rôzne typy hortenzií, ktoré sa nám nádherne rozkošatili. Prečítali sme si, ako často treba hnojiť, aj to, že hortenzie potrebujú kyslú pôdu a milujú kávu, takže celoročne kávičkujeme a ony dostanú tiež svoju kávu so studenou vodou. Myslím si, že aj preto sa im tak darí. Dôležitá je tiež láska, každý živý tvor, či už je to zviera alebo kvety, cíti lásku, pozornosť a úctu človeka k prírode. Takže obdivujeme, hladkáme.“